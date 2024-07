Fani talentu Edyty Górniak, którzy tęsknią za występami na żywo swojej idolki mogli w ostatnim czasie usłyszeć i zobaczyć gwiazdę podczas Gali losowania grup Mistrzostw Świat w Siatkówce Mężczyzn, gdzie wykonała cover grupy ABBA "The Winner Takes It All". Wokalistka siły do występu zbierała podczas urlopu w Tajlandii, gdzie spędziła dwa tygodnie. Do kraju wróciła w pełnej formie i z fantastyczną figurą.

Naszym zdaniem Edyta poradziła sobie świetnie. W utwór włożyła mnóstwo emocji, co jest cechą charakterystyczną jej publicznych wykonań. Po występie pozdrowiła zgromadzonych i życzyła powodzenia drużynom biorącym udział w losowaniu.

Był to kolejny występ artystki przed zagraniczą publicznością, na gali znajdowali się bowiem goście z całego świata, a wydarzenie transmitowały zagraniczne stacje telewizyjne.

Za taką Edytą tęskniliśmy.

Edyta Górniak podczas gali: