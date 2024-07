W sieci pojawił się zwiastun filmu "Kochaj" z Małgorzatą Kożuchowską. Obok pięknej aktorki pojawią się też takie gwiazdy jak Olga Bołądź, Roma Gąsiorowska, Magdalena Lamparska czy Aleksandra Popławska. Niedawno premierę miał też plakat filmowy, na którym Małgorzata Kożuchowska była na drugim planie. Tym razem w internecie ukazał się krótki zwiastun tego, co widzowie będą mogli zobaczyć już od 3 czerwca w kinach. Na filmiku zobaczymy kulisy słynnego wesela Sawy (Olgi Bołądź), które organizuje Marta (Małgorzata Kożuchowska). A także to, jak przebiegała praca całej ekipy. Aktorzy i aktorki zachęcają również widzów do odwiedzenia kina, aby zobaczyć dzieło:

Reklama

Romantyczna, ciepła komedia o miłości - tak film podsumowała Kożuchowska.

Atmosfera jest gorąca i mam nadzieję, że pokochacie wszystkich naszych bohaterów - dodała Aleksandra Popławska.

Wybierzecie się do kina na film "Kochaj"?

Zobacz: Gwiazdy na konferencji filmu "Kochaj". Zabrakło tylko Małgorzaty Kożuchowskiej...​

Zobacz także

Kulisy powstawania filmu "Kochaj"

Jedną z głównych ról zagra Małgorzata Kożuchowska