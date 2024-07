Zuzanna Kołodziejczyk na wakacjach w Augustowie

1 z 7

Zuzanna Kołodziejczyk od czasu zwycięzca w trzeciej edycji "Top Model" jest niemal cały czas w pracy. Nie ma tygodnia, aby modelka nie brała udziału w żadnej sesji zdjęciowej, czy innym modowym projekcie.

Kariera Zuzy ma się bardzo dobrze i nie przeszkadza jej to, że agencja nie chce jej wysłać za granicę (zobacz). Już we wrześniu zacznie się kolejny sezon w show-biznesie, a co za tym idzie odbywać się będą pokazy mody. Z pewnością podczas niektórych Kołodziejczyk zaprezentuje się na wybiegu. Jednak zanim modelka rzuci się w wir pracy, to znalazła chwilę na odpoczynek.

Zuza siły postanowiła zregenerować w Augustowie. Modelka gościła w miejscowości na zaproszenie "Projektu plaża". W rozmowie z Olivierem Janiakiem dla "Dzień dobry wakacje" Kołodziejczyk przyznała, że najlepiej relaksuje się podczas półgodzinnych seansów jogi i medytacji.

Na swoim Instagramie zwyciężczyni "Top Model" podzieliła się z fanami kilkoma zdjęciami prezentującymi jej chwile błogiego lenistwa.

