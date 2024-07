Zofia Ślotała kilka tygodni temu została szczęśliwą mamą córeczki. Jak pierwsi poinformowaliśmy o tym, że dziewczynka będzie nosić imię Rani Konstancja. Stylistka doskonale zaś spełnia się w roli matki! Zobacz: Jak Ślotała radzi sobie w roli mamy? "Nie zdawałam sobie sprawy, że dzieciaczek tak często brudzi ubranka"

Reklama

Przed Zofią bardzo trudne zadanie - pierwsze zagraniczne wakacje. Na swoim blogu babyboomzosi.pl pojawił się długi post o przygotowaniach do podróży, a także praktyczne porady, co stylistka zabierze ze sobą na wakacje, tak, aby jej córce niczego nie zabrakło. Na liście jest dosłownie wszystko:

Przede mną kolejne wyzwanie postawione przez Mikrusa! Pakujemy się na wakacje! :-) Przedsmak i bojowy chrzest już miałam, pakując się na parę dni do dziadków na wieś… Jechaliśmy dużym samochodem i udało mi się zapakować dosłownie cały! Fakt, że byłam przygotowana na każdą okoliczność i Mikrus miał ze sobą wszystko, łącznie z przewijakiem do którego zdążyła się już przyzwyczaić

Ślotała dla córki spakowała prawie wszystko. Musiała się jednak ograniczyć, ponieważ będzie podróżować samolotem:

Torba podręczna:

- Pieluchy

- Mokre chusteczki (mini opakowanie)

- Sudocrem (mniejszy niż 100ml)

- Plastikowe woreczki na pieluchy

- Mata do przewijania

- Podkład na matę

- Żel dezynfekcyjny do rąk (mniejszy niż 100ml)

- Smoczek x 2 (najlepiej w opakowaniu łatwym do wyłowienia z torby)

- Ubranka na zmianę (sweterek i cieniutka czapeczka – w samolocie bywa chłodno)

– Muślinowa chusta

Torba główna

Jedzenie:

Mleko (jeżeli nie karmisz piersią)

Herbatka koperkowa

Butelki

Szczotka do mycia butelek

Płyn do mycia butelek (opcjonalne)

Pielęgnacja:

Pieluchy (duże opakowanie lub małe, gdy można dokupić więcej na miejscu)

Mokre chusteczki (duże opakowanie)

Podkłady (można zabrać ze sobą bądź kupić na miejscu)

Sudocrem

Waciki

Płyn do kąpieli

Balsam do ciała

Krem do twarzy

Frida

Szczotka do włosów

Nożyczki do paznokci

Wanienka (opcjonalnie, ja zabieram składaną Stokke, która zajmuje mało miejsca)

Ręcznik x2

Must Haves:

Wózek

Pram Pack (opakowanie na wózek, żeby się nie zniszczył podczas podróży)

Kapsuła (niektóre linie lotnicze pozwalają wnieść na pokład)

Muslinowe chusty x6

Smoczki (jeżeli używasz)

Elektroniczna niania

Kocyk x2 (cienki & gruby)

Proszek do prania + Zmiękczacz (mam przetestowany, który nie uczula dlatego nie chce zmieniać!)

Moskitiera na wózek

Parasolka do wózka

Grubszy koc (do rozłożenia na trawie)

Poduszka do karmienia (jestem rozpuszczona i muszę ją zabrać ;-))

Zabawka (zabiorę żyrafkę Sophie i czarno-białą książeczkę)

Nosidełko lub chusta (opcjonalne)

Jesteście już przerażeni? To nie wszystko. Zajrzyjcie na bloga Zosi, tam znajdziecie wszystko.

Zobacz także

Zobacz: Zofia Ślotała ma pracę dla Agnieszki Szulim! Nie zgadniecie jaką:)