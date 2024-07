Agnieszka Szulim lubi zaskakiwać! Dziennikarka i prezenterka niedawno zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z uroczym bobasem, do którego dołączyła dwuznaczny opis, że "trenuje". Od tej pory wszyscy zastanawiają się, o co chodziło Agnieszce. Wiemy, że już jesienią Szulim będzie prowadzić nowy program z udziałem dzieci "Aplauz, Aplauz"? Ale czy Agnieszka przypadkiem nie planuje własnych dzieci? Przecież jej związek z Piotrem Woźniakiem-Starakiem kwitnie, co możemy podziwiać na profilu Agnieszki na Instagramie. Zobacz też: Agnieszka Szulim jest w ciąży? Gwiazda dodała wymowne zdjęcie

I choć na razie nic nie wiadomo na temat planów rodzicielskich Agnieszki Szulim, to jej zdjęcie z maluchem wywołało wiele reakcji. Stylistka Zofia Ślotała, która niedawno została mamą, pod fotką zamieściła taki oto komentarz:

Hahaha! Czyli kwestię Niani mam już z głowy. Strój odpowiedni... Boję się tylko zapytać o stawkę.

Agnieszka nie czekała długo z odpowiedzią:

Opanuj się ;))) - napisała dziennikarka.

Wyobrażacie sobie Agnieszkę w roli niani... lub mamy? ;)

#trenuję ;) @justpaul @miss_zi ❤ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Szulim (@aganajezykach) 12 Lip, 2015 o 8:31 PDT