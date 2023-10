Dopiero co rodzina Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego kolejny raz się powiększyła, a teraz rodzice trójki córek wraz z pociechami wybrali się na rodzinne wakacje - pierwsze w tak licznym składzie! Sylwia Przybysz podzieliła się ujęciem z najmłodszą córeczką. Zobaczcie, jak mała Jaśmina bawi się na pierwszych wakacjach w życiu!

Sylwia Przybysz pokazała wakacyjne ujęcia z małą Jaśminą

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie zamierzają spędzić lata w domu - mimo faktu, że ich rodzina dopiero co się powiększyła, para postanowiła wyjechać na zasłużony urlop do upalnej Grecji. Jak się okazało, już na lotnisku Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski doświadczyli pewnych trudności, ale dalsza część wyjazdu przebiega - jak do tej pory - bez zakłóceń.

Gołym okiem widać, że rodzina czerpie z urlopu pełnymi garściami, a Sylwia Przybysz celebruje swoje macierzyństwo. Na najnowszym kadrze opublikowanym na Instagramie młoda mama pozuje z najmłodszą córeczką - Jaśminą - i pisze o pierwszych, wspólnych wakacjach.

- Pierwsze wakacje razem - pisze zachwycona Sylwia Przybysz.

Wakacyjny kadr, który opublikowała na Instagramie Sylwia Przybysz, wywołał liczne reakcje wśród jej obserwatorów na Instagramie. Internauci nie kryli zachwytu nad małą Jaśminą, a nawet dopytywali, jak rodzicom minął lot z tak małym dzieckiem.

- Jeju jak ślicznie wyglądasz Sysiu, udanych wakacji kochani dla was????☀️

- Śliczna ????

- Jak lot z Maluszkiem?

- Udanego wypoczynku Kochani ????

- Słodziaki kochane ❤️

Instagram @sylwiaprzybysz

Niektórzy fani zdziwili się, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdecydowali się na zagraniczne wakacje z trójką dzieci. Rodzice Poli, Neli i Jaśminy nie ukrywają jednak, że na urlopie korzystają z nieocenionej pomocy w opiece nad maluchami.

- Skoro nieraz wywiadach podkreśla cię jak to świetnie radzicie sobie z taką gromadką dzieci to dlaczego na każde wakacje zabieracie kogoś do pomocy? - zapytała fanka.

- To, że radzimy sobie z gromadką dzieci, nie oznacza, że sami czasami nie chcemy mieć czasu dla samych siebie, pojedynczo, ale także jako para ❤️ Mamy dużo szczęścia, że mamy tak fajną i pomocną rodzinkę. Dzięki Ani, będziemy mogli pójść wieczorem na randkę, a za dnia, jest okazja by raz na jakiś czas wskoczyć wspólnie do basenu z najstarszymi - odpowiedział Jan Dąbrowski.

Jak Wam się podobają wakacyjne kadry Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego? My oczywiście życzymy udanego wypoczynku i czekamy na relację z kolejnych dni urlopu!

Instagram @sylwiaprzybysz