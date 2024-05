Zofia Zborowska po raz drugi została szczęśliwą mamą, a na świecie pojawiła się kolejna córeczka aktorki. Nadzieja została starszą siostrą, a Andrzej Wrona dumnym ojcem dwóch córek. Zofia Zborowska właśnie opublikowała pierwsze kadry z dzieckiem i nie kryje radości. Aktorka o narodzinach dziecka poinformowała w charakterystyczny dla siebie sposób.

Zofia Zborowska zdradziła także imię córeczki, chociaż jest rzadko spotykane to niedawno inny gwiazdor również tak nazwał swoją córkę.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona w lipcu 2021 roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Ich córka Nadzieja w tym roku będzie 3. urodziny, a tymczasem na świecie już pojawiło się kolejne dziecko pary. Aktorka od momentu, kiedy ogłosiła ciążę, w mediach społecznościowych chętnie publikowała zdjęcia z brzuszkiem i poruszała tematy związane z ciążą, a teraz pochwaliła się pierwszym zdjęciem z kolejną córeczką.

Zofia Zborowska urodziła drugą córkę 15 maja dokładnie w swoje imieniny. Zdradziła także imię dla córeczki, jest wyjątkowe:

A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka JaśminkaDzielna Mama z Córeczką mają się dobrze!!Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy

Zofia Zborowska opowiedziała również o swoim drugim porodzie

Kochana @jeannettekalyta dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat a ja (Zosia) mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie są absolutnie wyjątkowe Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska - wspaniały był ten porodowy team!! Dziękujemy za wszystko!!!!

