Zosia Ślotała w rozmowie z Party.pl zdradziła jak zamierza spędzić wielkanocne święta. Okazuje się, że stylistka zamierza świętować w... Dubaju! Zosia przyznała, że w podróży będzie jej towarzyszyć córeczka, partner i rodzice. Będzie to pierwszy wyjazd córeczki modowej ekspertki do ciepłych krajów. Czy Zosia Ślotała obawia się długiego lotu z małym dzieckiem?

Lecimy do Dubaju. Myślę, że to będzie fajna przygoda dla małej, która jeszcze nigdy nie była w ciepłych krajach. Więc jestem bardzo ciekawa jaka będzie jej reakcja. Czapeczki ma, kostiumy kąpielowe ma, piankę też ma, ponieważ trzeba dzieci absolutnie chronić przed słońcem - zdradziła stylistka. A w samolocie zobaczymy. Co prawda jest to pięć godzin lotu, ale już jest w takiej ruchliwej fazie, gdzie raczkuje, gdzie wszystko ją ciekawi więc podejrzewam, że długo nie wytrzyma. Ale będzie miała kogo męczyć, bo będą też moi rodzice.