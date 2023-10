Gwiazdy polskiego show-biznesu zabrały się już za przygotowania do świąt. Dla niektórych zbliżające się Boże Narodzenie będzie szczególne, ponieważ po raz pierwszy spędzą je z nowymi partnerami i partnerkami. Internauci czekają z niecierpliwością, by zobaczyć, co zaplanowali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jednak ta sytuacja dotyczy nie tylko prowadzących "Pytanie na śniadanie". W rozmowie z naszą reporterką, młodsza partnerka Macieja Orłosia, Paulina Koziejowska zdradziła, jak będą wyglądały ich pierwsze wspólne święta. Para odwiedzi jej rodzinę!

Paulina Koziejowska zabiera Macieja Orłosia do swojej babci na święta

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Paulina Koziejowska przyznała, że to nie na jej barkach spoczywa obowiązek organizowania świąt. Tym zajmą się starsze osoby z jej rodziny. Jak co roku wigilia odbędzie się u jej babci.

- Na szczęście to nie ja organizuję święta Bożego Narodzenia i wigilii. Są u mnie starsze osoby, które od lat u mnie zajmują się tą tradycją. Wigilia będzie u mojej babci. Ja oczywiście różne słodkości przyniosę — zdradziła w rozmowie z Party.pl.

Dodała, że Maciej Orłoś oczywiście został zaproszony na rodzinne świętowanie. Nie ukrywała, że jest z tego bardzo zadowolona. W końcu będzie mogła obchodzić Boże Narodzenie z osobami najbliższymi jej sercu.

Tak, to są pierwsze święta z Maćkiem. (...) Ja jestem szczęściarą, że rzeczywiście są to święta z osobami, które kocham. Ja sobie nie wyobrażam sobie, żeby na wigilię nie przyjść do mojej babci — powiedziała Paulina Koziejowska naszej reporterce.

Ten związek początkowo budził wiele emocji. Partnerka Macieja Orłosia skomentowała uwagi na temat różnicy wieku i dała jasno do zrozumienia, że nie będzie się przejmowała uwagami innych. Jak będą wyglądały święta u młodszej partnerki Macieja Orłosia? Dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.