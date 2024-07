Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, gdzie będzie świętować Boże Narodzenie. Do tej pory chyba na wszystkie najważniejsze święta Anna i Robert Lewandowscy przylatywali do Polski, żeby celebrować w gronie najbliższych. Czy tym razem również tak będzie? Trenerka rozwiała wątpliwości w tej sprawie.

Świąteczne plany Anny Lewandowskiej

Zaledwie kilka dni temu Anna i Robert Lewdowscy zakończyli swoje rajskie wakacje i wrócili do domu w Barcelonie. Szybko okazało się jednak, że trenerka nie posiedziała w swojej willi zbyt długo. Anna Lewandowska przyleciała bowiem do Polski, gdzie czeka na nią sporo obowiązków. Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała relację ze swojego warszawskiego apartamentu, w którym już udekorowała choinkę. Czy trenerka zostanie w Polsce do świąt? Wszystko na to wskazuje ponieważ jak ostatnio ogłosiła, to właśnie w Polsce planuje spędzić Boże Narodzenie.

Ja zawsze wspólnie z dziewczynkami dekorujemy dom... przynajmniej staramy się, one mi pomagają aby był wyjątkowy. Nadchodzące święta w tym roku spędzamy w Polsce, więc chciałam się pochwalić- wyznała Anna Lewandowska.

To już chyba tradycja, że Anna i Robert Lewandowscy organizują świąteczne spotkania z bliskimi w willi na Mazurach. Co roku para publikuje w sieci wyjątkowe zdjęcia przy choince, więc kto wie, być może już za kilka dni zobaczymy kolejny, wyjatkowy kadr szczęśliwej rodzinki.

Przypominamy, że ostatnio okazało się, że Anna Lewandowska dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN" i poprowadzi nowy cykl w śniadaniowym programie.

