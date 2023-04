Katarzyna Cichopek spędzi Wielkanoc z Maciejem Kurzajewskim i jego mamą. Będą z nimi dzieci gwiazdy TVP?

Katarzyna Cichopek podzieliła się swoimi planami na Wielkanoc. Zdradziła, z kim zasiądzie do świątecznego stołu. Będzą z nią Helenka i Adam?

Katarzyna Cichopek zdradziła, jak i z kim w tym roku zamierza spędzić Wielkanoc. Wbrew wcześniejszym informacjom, u jej boku w tym wyjątkowym czasie nie zabraknie Macieja Kurzajewskiego. Kto jeszcze będzie z nimi dzielił się jajeczkiem, a kogo tym razem zabraknie przy świątecznym stole? Sprawdźcie, co zdradziła sama gwiazda TVP!

Katarzyna Cichopek spędzi święta z Maciejem Kurzajewskim. Dzieci zostaną z Marcinem Hakielem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą bardzo intensywny czas. Nie dość, że ich zawodowe grafiki pękają w szwach, to jeszcze byli zmuszeni odpierać ataki Pauliny Smaszcz, byłej żony dziennikarza. Sprawy zaszły tak daleko, że para zdecydowała się wejść na drogę sądową i ją pozwać. Domagają się od niej przeprosin oraz 100 tys. złotych - na cele charytatywne.

Nie brakowało też absorbujących wydarzeń zdecydowanie radośniejszych - dziennikarz, wspierany przez partnerkę, przebiegł półmaraton, a gwiazda "M jak miłość" wystartowała z linią autorskich kosmetyków naturalnych. Razem również udali się do Włoch, by poznać wnuczkę Macieja Kurzajewskego. Nic dziwnego, że zakochanym potrzeba odpoczynku. Wygląda na to, że w czasie świąt baterie ładować będą w swoim towarzystwie.

Zobacz także: Tak Maciej Kurzajewski wspiera Katarzynę Cichopek: "To jest Twój dzień"

Instagram/KATARZYNA CICHOPEK

Katarzyna Cichopek potwierdziła w "Super Expressie", że Wielkanoc spędzi z Maciejem Kurzajewskim. Będą im towarzyszyć m.in. przyszła teściowa celebrytki oraz jej rodzice:

Moja Wielkanoc będzie w rodzinnym gronie, w Polsce. Razem z Maćkiem, jego mamą i moimi rodzicami i jego mamą.

40-latka już wie, co poda gościom:

Postanowiłam, że zrobię tradycyjny, polski sernik z lukrem i rodzynkami, choć modne są teraz te japońskie, moja mama i mama Maćka też doskonale gotują, więc będzie pysznie. Ale najważniejsze jest to, że będziemy razem i że wszyscy bardzo się kochamy i wzajemnie szanujemy. Takiej atmosfery życzę każdemu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze - podkreśliła gwiazda TVP

Adam i Helena, dzieci gospodyni "Pytania na śniadanie" spędzą święta z Marcinem Hakielem:

Tak będzie w najbliższe święta – ponieważ ja spędziłam ostatnio z Adasiem i Helenką więcej czasu, Marcin będzie z nimi Wielkanoc - poinformowała była żona tancerza

Instagram /maciejkurzajewski

Do niedawna można było przypuszczać, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" będą musieli rozdzielić się w czasie świąt z powodu zobowiązań zawodowych. Wygląda na to, że plany się zmieniły, albo Katarzyna Cichopek, mówiąc o rozłące wymuszonej pracą, chciała zaznaczyć, że Maciej Kurzajewski nie będzie mógł towarzyszyć jej i jej córce, Helenie, podczas przedświątecznego wyjazdu do jednego z ciepłych krajów.

Przypomnijmy, że serialowa aktorka niedawno udzieliła wywiadu jednemu z tabloidów, w którym przypomniała, że od dwóch dekad kultywuje własną tradycję krótkiego kwietniowego urlopu. Katarzyna Cichopek zaprosiła na wspólny wyjazd córkę, Helenę. Jej syn, Adam, który niebawem przystąpi do egzaminów ósmoklasisty, postanowił w tym roku zostać w domu i skupić się na nauce. Tą postawą bardzo zaimponował mamie:

W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe. Adaś przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty, postanowił, że zostaje i skupi się na nauce. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków. Zostanie pod opieką taty - pochwaliła odpowiedzialnego nastolatka

Instagram/Katarzyna Cichopek

Jak wam się podobają świąteczne plany Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Prawda, że udało im się wszystko dobrze pogodzić?

Zobacz także: Maciej Kurzajewski ma powody do radości. Pokazał wymowne zdjęcie z Katarzyną Cichopek

Instagram/Katarzyna Cichopek