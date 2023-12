Sara z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy po finale zabrała głos w sprawie swojego rozstania z Arturem. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki skomentowała to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku i podziękowała internautom za wsparcie. Sprawdźcie, co napisała Sara!

Reklama

Sara z "Rolnik szuka żony" zabrała głos po finale

Sara była jedną z uczestniczek jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony" i walczyła o serce Artura. Sara zrobiła na rolniku ogromne wrażenie dlatego to właśnie z nią postanowił stworzyć związek. Fani programu mocno im kibicowali i wierzyli, że zakochani mają szansę na wspólną przyszłość. Niestety, w ostatnim odcinku okazało się, że ich relacja to już przeszłość. Artur z "Rolnik szuka żony" zerwał z Sarą tydzień przed finałem i gorzko komentował rozstanie.

(...) Nie byłem sobą, nie czułem się swobodnie tak, jak na początku, to stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć. (...) No minęły te uczucia mówił Artur.

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" ratowała związek Waldemara z Ewą: "Miałam nadzieje, że będę na ich ślubie"

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Po finale fani "Rolnik szuka żony" zmiażdżyli Artura i naprawdę ostro komentowali jego zachowanie wobec Sary. Internauci współczuli byłej partnerce rolnika, która dopiero teraz zabrała głos ws. wydarzeń z ostatniego odcinka. Sara podczas relacji na InstaStories zwróciła się do osób, które ją wspierają.

Kochani, z całego serca dziękuję za ogrom wiadomości jakie od was dostaję. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie dziękowała Sara.

Sara odniosła się do rozstania z Arturem.

Każda sytuacja i relacje mają nas czegoś nauczyć o życiu, innych, ale przede wszystkim o nas samych. Najważniejsze jest jednak żeby wyciągać z tego wnioski i pracować nad sobą. Życie toczy się dalej i i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami. Ściska was z całego serducha

Zobacz także: Mama Ewy z "Rolnika" ostro o wizycie Waldemara: "Ewa modliła się o spokój"

Instagram @sjaqb

Reklama

Myślicie, że Artur również zbierze głos w sprawie wydarzeń w finale dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony"?