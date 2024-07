Karol Kłos w 2017 roku wziął ślub z piękną Aleksandrą. Po 16,5 roku związku potwierdził rozstanie, po tym jak fani siatkarza zaczęli podejrzewać, że ich związek dobiegł końca. Skąd mieli taki wniosek? Zobaczcie sami!

Karol Kłos rozstał się ze swoją żoną

Karol Kłos wraz z Aleksandrą Dudzicką pobrali się w 2017 roku. Jeszcze niedawno wspólnie bawili się na ślubie Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej, a teraz fani zaczęli niepokoić się o związek tej dwójki! Internauci nie mieli złudzeń i znaleźli kilka "dowodów".

Okazuje się, że 33-latka postanowiła usunąć większość zdjęć ze swoimi mężem - Karolem. Jednak nie to dziwi fanów najbardziej. Największą ciekawość budzi fakt, że Aleksandra postanowiła usunąć nazwisko "Kłos" ze swojego BIO na Instagramie pozostawiając jedynie swoje imię.

Co więcej, Aleksandra przestała obserwować swojego męża na Instagramie, a jak wiadomo, w tych czasach to nie zwiastuje nic dobrego i to właśnie po takich gestach można wiele wywnioskować. Co ciekawe, Karol Kłos nie zdecydował się na takie kroki jak jego małżonka. Wciąż na jego profilu możemy zobaczyć wspólne zdjęcia, a ostatnie jest z maja, kiedy to ich koledzy brali ślub.

Mówi się, że istnieje zjawisko "siódmego roku", które polega na tym, że wówczas pary przechodzą największy kryzys i często dochodzi do rozwodu czy rozstania. Po tym jak w sieci wybuchło zamieszanie, Karol Kłos postanowił zabrać głos i potwierdził rozstanie, jak podkreślił, by zrobić to własnych zasadach.

Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności - brzmi fragment jego oświadczenia, które zamieścił na Instagramie.

