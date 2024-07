Duet Paprocki & Brzozowski po raz kolejny zaskakuje oryginalnymi t-shirtami. Damskie i męskie koszulki są swoistym modowym manifestem. Różnorodne grafiki i napisy w wydaniu projektantów są symboliczne.

Na koszulkach znajdziecie hasła tj. "Nice to meet you", "Love is in the air" czy przewrotne "Aj lajk it" - pisane fonetycznie. Teksty te mają niezwykle pozytywny wydźwięk. Dzięki nim wiosna i lato będą romantyczne i optymistyczne. A w waszej szafie może znaleźć się ubranie z metką największego polskiego duetu modowego za niższą cenę, gdyż t-shirt Paprockiego & Brzozowskiego to koszt od 99 złotych do 130 zł.

Wszystkie T-shirty dostępne są w butiku online Paprocki & Brzozowski oraz w butiku przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

zdjęcia: Jacek Piątek/purple talents

makijaż i włosy: Joanna Bernacka-Pettit/purple talents

modelka: Justyna Faszcza/D'Vision

model: Mateusz Zapotocki/D'Vision