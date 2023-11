Caroline Derpienski wiedziała, jak zawojować w naszym show-biznesie, ale bycie modelką i bywanie na branżowych imprezach jej nie wystarczało. Modelka postanowiła więc zostać również projektantką i stworzyć swoją własną kolekcję ubrań. Niedługo po tym z kolei duet Paprocki i Brzozowski zorganizowali swój własny pokaz mody najnowszej kolekcji. Tuż potem celebrytka stwierdziła, że znani projektanci wzorowali się na jej twórczości.

Derpienski o duecie Paprocki i Brzozowski

Ciężko jest dotrzymać kroku Caroline Derpieński. Ostatnio modelka została również projektantką i zorganizowała swój własny pokaz mody. Następnie pojawiła się afera z udziałem Anety Glam, która ujawniła dowody, że projekty stworzone przez 21-latkę są kupione w jednym ze sklepów w Miami, który sprowadza swoje produkty z Chin. Nie trzeba było długo czekać na reakcje modelki, która wyznała, że wszystkie elementy kupowała osobno, a do tego cały pokaz wymyśliła sama. Na koniec dodała, że prosiłaby o szacunek do jej ciężkiej pracy w tak młodym wieku. W rozmowie z Pudelkiem modelka nieskromnie przyznała, że jest najlepsza w tym, co robi i to ona wyznacz trendy w Polsce.

Ja jestem najbardziej wybitnym polskim projektantem, ponieważ pierwsza przewiduję i prezentuję, co będzie na czasie w danym sezonie, jak na załączonych porównaniach. Mieszkam na co dzień w Miami, więc obcuję z najwyższym poziomem mody na co dzień. Smuci mnie, że do Polski wszystkie trendy przychodzą jako ostatnie, dlatego macie Caroline, która jako pierwsza pokazuje wam światową modę — powiedział Caroline Derpienski.

To jednak nie koniec! Caroline Derpienski postanowiła iść o krok dalej i stwierdziła, że jako pierwsza pokaże to, co się będziemy nosić w Polsce w najbliższym sezonie. Jak sama twierdzi, za nią pójdą znani polscy projektanci w tym Paprocki i Brzozowski.

To już nie są żarty. Ja naprawdę jako pierwsza pokazuję Polsce, co będzie trendy w danym sezonie. Dopiero się rozkręcam. Następny pokaz robię w Miami jeszcze w tym roku, a na kolejny sezon w Polsce pokażę jako pierwsza spośród polskich projektantów, co będzie się nosić i ponownie za mną pójdą wszyscy polscy projektanci, jak np. Paprocki —dodała.

Kolekcja modelka wzbudziła skrajne emocje, wielu nie podziela jej entuzjazmu, ale są też wokół niej wierni fani, którzy są zachwyceni jej pracą. Na dodatek Derpienski twierdzi, że ma wielki talent i to ona teraz będzie wyznaczać trendy.

Można powiedzieć, że Caroline Derpienski to teraz guru modowe, która jako pierwsza wie, co będzie się nosić na świecie — zakończyła.

Sądzicie, że znani polscy projektanci będą się wzorować Caroline Derpienski?