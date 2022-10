Pokaz Paprocki&Brzozowski. Lipińska w jeansach, Urbańska w przeźroczystościach i inni

Wczorajszy pokaz Paprocki i Brzozowski przyciągnął prawdziwe tłumy gwiazd. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć modowych blogerek, z którymi projektanci żyją w przyjaźni. Najnowszą kolekcję duet przyszły zobaczyć m.in. Julia Kuczyńska, Jessica Mercedes i Marta Wierzbicka . Każda z nich postawiła na inny wiosenny look. Julia Kuczyńska najbardziej uwielbia miejski styl sportowy. Jednak na wczorajszy wieczór p ostawiła na klasyczną czarną sukienkę z subtelnymi prześwitami w tali i przy dekolcie . Maffashion do kreacji dobrała modne puzderko, sandałki na cienkich paskach oraz transparentne pierścionki. Zobacz: Maffashion twarzą znanej marki fryzjerskiej Jessica Mercedes , która jeszcze kilka dni temu bawiła się w Cannes w Soho Factory pojawiła się w energetycznej stylizacji. Blogerka miała na sobie jednorzędowy różowy garnitur, do którego dobrała czarne buty i sandałki . Warto zwrócić uwagę na makijaż gwiazdki internetu. Wyraziste usta dopełniły niezwykle barwny look. Zobacz: Jessica Mercedes lansuje się w Cannes Marta Wierzbicka , która w tym miesiącu przeżywa rozkwit swojej medialnej kariery za sprawą sesji w "Playboy'u", na wczorajszej imprezie zaprezentowała się w grzecznej stylizacji. Autorka bloga LubięSzpinak p ostawiła na modne spodnie we florystyczne motywy oraz białą jedwabną bluzkę w tłoczone wzory . Całość wyglądała bardzo zachowawczo i bezpiecznie. Zobacz: Ale ona ma piersi! Nagie zdjęcia Wierzbickiej w Playboyu (18+) ''''+''''ipt>''''); //--> Pozostałe gwiazdy na pokazie Paprocki i Brzozowski w Soho Factory: