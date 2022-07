Natalia Siwiec, Jacek Jelonek i Agnieszka Woźniak-Starak na pokazie kolekcji Paprocki & Brzozowski. Kto zachwycił?

Jedną z gwiazd przybyłych na pokaz nowej kolekcji Paprocki & Brzozowski wiosna-lato 2016 była Małgorzata Socha . Aktorka, która zawsze wygląda olśniewająco (zobacz: Wow! Zjawiskowa Małgorzata Socha zachwyca w kreacji Łukasza Jemioła na Flesz Fashion Night! ) , tym razem wyjątkowo zaprezentowała stylizację, która nas... nie zachwyciła. Gwiazda miała na sobie cętkowaną koszulę i pudełkowy, krótki żakiet z jesienno-zimowej kolekcji Paprockiego&Brzozowskiego. Małgosia zestawiła to z czarnymi, obcisłymi spodniami oraz klasycznymi szpilkami. Do tego modna fryzura typu „wet look’’ - Socha wyraźnie polubiła ten trend! - oraz biżuteria marki Apart : naszyjnik i kilka pierścionków. My nie jesteśmy do końca przekonani do tej stylizacji - wolimy Małgosię w sukienkach ;) Zgadzacie się z nami? Zagłosujcie! Zobacz: Co za mini! Małgorzata Socha pokazała piękne nogi Małgorzata Socha na pokazie kolekcji Paprocki&Brzozowski na sezon wiosna/lato 2015 Małgosia postawiła na cętkowaną marynarkę z jesienno-zimowej kolekcji Paprockiego i Brzozowskiego! Do tego modna fryzura typu „wet look’’ oraz wyrazista biżuteria Marynarka Małgosi Sochy - sylwetka z pokazu Paprocki&Brzozowski jesień-zima 2015