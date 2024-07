Nie mamy wątpliwości, że na Amazon.pl odkryjesz wiele genialnych pomysłów na prezenty świąteczne. Znajdzie się tu coś zarówno dla tych, którzy doskonale wiedzą, czego szukają, jak i osób nie do końca zdecydowanych. A oto dowody.

Świąteczna bluza Paprocki Brzozowski: tylko na Amazon.pl

Jednym z fajniejszych pomysłów na stylowy prezent świąteczny może być bluza z limitowanej kolekcji Paprocki Brzozowski - idealna dla pary, rodziców, rodzeństwa czy przyjaciół. Dodatkowym argumentem za zakupem tych modeli stoi fakt, że dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany WOŚP. Brzmi jak podwójny prezent, prawda? Bardzo cenimy sobie takie inicjatywy.

Co ważne, bluza Paprocki Brzozowski dostępna jest wyłącznie na Amazon.pl. Wśród reszty stylowych projektów bluz i swetrów dostępnych w tym sklepie internetowym znajdą się zarówno projekty z przymrużeniem oka, jak i te z tradycyjnymi motywami bożonarodzeniowymi.

Amazon.pl: designerskie e-karty podarunkowe

A jeżeli wciąż nie wiesz, co kupić bliskiej ci osobie na święta, zadbaj o to, aby sama mogła wybrać dla siebie idealny prezent. Jedną z możliwości, która będzie gwarantem, że twój upominek się uda, jest e-karta podarunkowa (o wartości, którą sama wcześniej ustalisz).

Poza standardowymi wzorami e-kart, w tegorocznej ofercie Amazon znajdziesz również 3 projekty e-kart podarunkowych autorstwa Kamili Szcześniak (znanej jako Nieładne Rysuje), Piotra Jedlińskiego (twórcy Ptaszka Staszka) i autora wielu rysunków satyrycznych, Andrzeja Mleczki. Efekty? Robią wrażenie! Poniżej zobaczysz owoce tej współpracy.

Kamila Szcześniak, Nieładnie Rysuje

Piotr Jedliński (Ptaszek Staszek)

Andrzej Mleczko

3 limitowane wzory e-kart to świetny wybór nie tylko wtedy, kiedy jesteś niezdecydowana czy nie lubisz stać w przedświątecznych kolejkach, ale również w sytuacji, w której zostawiłaś temat kupowania prezentów na ostatnią chwilę. E-karta jest bowiem wysyłany obdarowanej osobie na maila błyskawicznie (albo w konkretnym dniu, w którym zaplanujesz jego dostarczenie).

To nie koniec dobrych wieści. Na stronie Amazon.pl oraz na Facebooku firmy znajdziesz więcej informacji na temat konkursu, w którym możesz wygrać taką kartę podarunkową o wartości 500 zł. Stwórz własny projekt graficzny e-karty Amazon i zdobądź tę wspaniałą nagrodę!

Amazon.pl: bogactwo prezentów

Na Amazon.pl znajdziesz jednak o wiele więcej - ok. 250 mln produktów w ponad 30 kategoriach. Świąteczne bluzy albo e-karty podarunkowe cię nie przekonały? To nic! Z pewnością przekona cię Amazon Prime, dzięki któremu skorzystasz z darmowej wysyłki (bez minimalnej kwoty zamówienia). Zamówiony produkt dojdzie do ciebie już następnego dnia (do domu, Paczkomatu albo punktów odbioru - nawet w weekend).

A co z asortymentem dostępnym na Amazon.pl? Wybieraj! Do koloru do wyboru: biżuteria, zabawki, ubrania, a nawet... artykuły spożywcze. W skrócie - znajdzie się coś dla każdego.

Amazon Prime oferuje także dostęp do najlepszej rozrywki – m.in. nagradzanych filmów i seriali na Prime Video, gier PC czy materiałów in-game. To również dostęp do np. corocznego wydarzenia Prime Day. Wypróbuj Amazon Prime i przekonaj się, że naprawdę ułatwia życie. Pierwszy miesiąc próbny jest bezpłatny, a po tym okresie opłata wynosi zaledwie 49 zł/rok.

Potrzebujesz pomocy w wyborze świątecznych upominków? Skorzystaj z wyszukiwarki prezentów Amazon, czyli ze Świątecznego Niezbędnika. Bo święta powinny kojarzyć się z przyjemnością, a nie stresem.