Agnieszka Woźniak-Starak w seksownej mini na pokazie Paprocki & Brzozowski

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zachwyca swoim stylem! Nawet w najbardziej mroźne dni, gwiazda wygląda elegancko i z klasą, a tym razem szczególną uwagę zwraca jej fantastyczna kurtka. To hit tej zimy, dlatego jeśli jeszcze nie masz jej w swojej szafie, to koniecznie powinnaś nadrobić zaległości! Zobacz także: Agnieszka Woźniak - Starak w "wielbłądzich butach" za ponad 4000 złotych! Ten model pokochały też inne polskie gwiazdy Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi ze studia "Dzień dobry TVN" w hitowej kurtce Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Piękna prowadząca "Dzień dobry TVN" co chwila zachwyca nas swoimi kolejnymi, fantastycznymi total lookami, od których aż ciężko oderwać wzrok. W szafie gwiazdy znajduje się mnóstwo kultowych kreacji od światowej sławy projektantów. Dziennikarka kocha modę i nie oszczędza również na dodatkach. Niejednokrotnie widzieliśmy ją w stylizacjach, które kosztowały fortunę! Na prowadzącą "Dzień dobry TVN" zawsze czeka tłum paparazzi, kiedy tylko gwiazda wychodzi ze studia stacji. Tak się stało i tym razem - nawet największe mrozy nie odstraszyły fotoreporterów. Dzięki temu po raz kolejny możemy podziwiać perfekcyjny total look dziennikarki. Jeżeli myślicie, że przy temperaturze sięgającej -20 stopni nie można wyglądać stylowo, to jesteście w błędzie. Tylko spójrzcie jak dziś wyglądała Agnieszka Woźniak-Starak! Gwiazda TVN zdecydowała się na ciepły i modny look. Agnieszka Woźniak-Starak założyła beżowy sweter, do którego dobrała jeansowe dzwony. Ten model spodni optycznie wyszczupli każdą sylwetkę i dodatkowo wysmukli uda. Dziennikarka postawiła również na czarne botki na stabilnym słupku. To model marki Balenciaga, którego cena...