Ogień w związku najpiękniejszej pary na świecie wciąż jest podsycany! Nic dziwnego! Angelina mimo upływu lat wciąż jest szaleńczo zakochana w Bradzie.



- Mam niesamowite szczęście, że na niego trafiłam . To wyjątkowy dżentelmen i prawdziwy mężczyzna, który potrafi być zarazem bardzo wrażliwym, kochającym ojcem i inteligentnym człowiekiem. Brad to prawdziwy mężczyzna, nie tylko pod względem osobowości i zachowania, ale i pod względem fizycznym, jeśli wiecie, co mam na myśli. Przy nim mogę być prawdziwą kobietą - ciepłą i wrażliwą. On mi daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. - wyznała Jolie w jednym z wywiadów.

Z pewnością nie tylko ona ma takie zdanie o Bradzie...