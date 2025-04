Podczas debaty prezydenckiej zorganizowanej przez redakcję „Super Expressu”, doszło do sytuacji, która przyciągnęła uwagę mediów i opinii publicznej. W trakcie programu na żywo Sławomir Mentzen zdecydował się na zaskakujący ruch – podszedł do Szymona Hołowni i zrobił sobie z nim selfie. Zdjęcie szybko zostało opublikowane na platformie X, wcześniej znanej jako Twitter. Mentzen skomentował je złośliwymi słowami.

Robienie selfie to jedna z niewielu rzeczy, w których Szymon Hołownia ma doświadczenie napisał Mentzen.

Szymon Hołownia odpowiedział na zaczepkę Sławomira Mentzena

Całe zajście było jawnym nawiązaniem do wcześniejszego incydentu z udziałem Hołowni, który podczas pogrzebu papieża Franciszka w Watykanie fotografował ceremonię telefonem. Zachowanie Mentzena wywołało silne reakcje w przestrzeni medialnej i może mieć wpływ na dalszy przebieg kampanii wyborczej. Natomiast polityk Polski 2050 odpowiedział mu już na tę zaczepkę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szymon Hołownia umieścił wpis Sławomira Mentzena na platformie X i zasugerował żartobliwie, że kandydat na prezydenta RP z ramienia Konfederacji ustawił się po zdjęcie z nim, jakby był jednym z fanów.

Fajne zdjęcie. Autograf też Pan chce? napisał Hołownia.

Szymon Hołownia wywołał burzę, robiąc selfie na pogrzebie papieża Franciszka

Po koniec kwietnia bieżącego roku, podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Watykanie, Szymon Hołownia został sfotografowany, gdy używał telefonu do robienia zdjęć. Wydarzenie to szybko stało się przedmiotem krytyki – zarówno ze strony przeciwników politycznych, jak i komentatorów medialnych. Zarzucano mu niestosowność i brak powagi w obliczu uroczystości o dużym znaczeniu religijnym i symbolicznym.

Zachowanie to do dziś wywołuje mieszane reakcje. Niektórzy bronili Hołowni, twierdząc, że dokumentował ważne wydarzenie historyczne, inni uznali to za niegodne i nieprofesjonalne. Mentzen, wykorzystując ten kontekst, w sprytny sposób odwołał się do tego incydentu, wpisując go w bieżącą rywalizację polityczną.

Wybory prezydenckie 2025 stają się coraz bardziej napięte, a każdy gest kandydatów może zadecydować o ich notowaniach. Sławomir Mentzen, jako przedstawiciel Konfederacji, stara się wybić na tle bardziej mainstreamowych kandydatów takich jak Hołownia. Wymowne selfie podczas debaty wpisuje się w strategię zdobywania rozgłosu i wyrazistego komunikowania przekazu politycznego.

To nie koniec emocji związanych z poniedziałkowym wydarzeniem medialnym. Po raz kolejny Grzegorz Braun wywołał oburzenie podczas debaty swoimi słowami. Były członek Konfederacji ponownie postawił na kontrowersje.

