Nazywają go „Wojtyłą z Azji”. To on zostanie nowym papieżem? Luis Antonio Tagle robi furorę na TikToku

Emanuje skromnością, charyzmą i nowoczesnym podejściem do wiary. Luis Antonio Tagle – filipiński kardynał i jeden z głównych kandydatów do papieskiego tronu – zdobywa serca wiernych nie tylko w świątyniach, ale i na TikToku, gdzie jego kazania i wypowiedzi zyskują setki tysięcy wyświetleń. Czy to właśnie on zostanie następcą Franciszka?

Nazywają go „Wojtyłą z Azji”. To on zostanie nowym papieżem?/Fot. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER