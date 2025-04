W poniedziałek 21 kwietnia zmarł papież Franciszek. 88-letni przywódca Kościoła Katolickiego od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą. Zgodnie ze swoją wolą, został pochowany w Bazylice Santa Maria Maggiore w Watykanie, co było decyzją łamiącą wielowiekową tradycję. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 kwietnia i zgromadziły tysiące wiernych na Placu Świętego Piotra. Zaledwie dwa dni po pogrzebie, 28 kwietnia, w sieci opublikowano nieznane dotąd nagranie z głową Kościoła, które poruszyło cały świat.

Choć od śmierci papieża Franciszka minął zaledwie tydzień, Watykan zdecydował się na publikację poruszającego, dotąd nieujawnionego nagrania z Ojcem Świętym. Wideo opublikowano 28 kwietnia – dokładnie dwa dni po uroczystościach pogrzebowych na Placu Świętego Piotra. W nagraniu, które natychmiast obiegło media społecznościowe, papież zwrócił się do młodych ludzi, podkreślając znaczenie uważnego słuchania, cierpliwości i szacunku wobec starszych pokoleń.

Chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie. Uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie

mówił papież z wyraźnym naciskiem.