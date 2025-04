28 kwietnia 2025 roku odbyła się nietypowa debata prezydencka organizowana przez "Super Express". W odróżnieniu od tradycyjnych debat, podczas tego wydarzenia kandydaci mieli okazję przepytywać się nawzajem, co wprowadziło zupełnie nową dynamikę do politycznej rywalizacji. Ta forma debaty pozwoliła na bezpośrednią konfrontację pomiędzy pretendentami do prezydentury, a jednym z najbardziej emocjonujących momentów stał się gest Rafała Trzaskowskiego, który nie pozostał niezauważony.

Mowa o fladze, którą prezydent Warszawy przyniósł ze sobą na debatę. Gest ten zyskał jeszcze większą uwagę po tym, jak Trzaskowski zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym symbolicznie nawiązał do tego samego motywu, wywołując ogromne emocje w sieci.

Podczas debaty prezydenckiej 28 kwietnia 2025 roku Rafał Trzaskowski postanowił subtelnie, ale wymownie, przypomnieć o kontrowersyjnej sytuacji z Końskich, gdzie jego kontrkandydat, Karol Nawrocki, porzucił polską flagę. W trakcie debaty Trzaskowski pojawił się z flagą, twierdząc, że to właśnie ta, którą Nawrocki zostawił na sali, gdy światła zgasły.

To jest flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich. Jak zgasły światła, to ją porzucił. Wszyscy wiemy, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Flagi się nie porzuca i dlatego ją tutaj mam

stwierdził prezydent Warszawy.