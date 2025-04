Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. Ich nagłe rozstanie w ubiegłym roku wstrząsnęło fanami i wywołało falę spekulacji. Szybko pojawiły się pogłoski o nowej relacji tancerki z Marcinem Rogacewiczem – aktorem znanym m.in. z serialu „Komisarz Alex”, który w tym samym czasie przechodził przez własny rozwód. Wspólne spacery, Święta Wielkanocne spędzone nad morzem i fotografie, które niedawno wyciekły do sieci, tylko podsyciły plotki. Agnieszka Kaczorowska zapytana o swoją relację z Marcinem Rogacewiczem odpowiedziała dość zachowawczo. Jednak jej słowa z pewnością nie uciszą krążących spekulacji.

W sieci nie milkną plotki na temat relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, które wybuchły po publikacji ich wspólnych zdjęć z Łazienek Królewskich. Niedawno do internetu trafiła kolejna seria fotografii, tym razem wykonanych nad morzem — para została uchwycona na plaży w Lubiatowie. Według medialnych doniesień tancerka i aktor mieli spędzić razem Święta Wielkanocne, a Rogacewicz chętnie pomagał Kaczorowskiej w opiece nad jej córkami. Nowe zdjęcia tylko podsyciły emocje wśród fanów i ponownie rozbudziły domysły, że Agnieszkę i Marcina może łączyć coś więcej niż przyjaźń.

Po emisji najnowszego odcinka „Tańca z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska udzieliła krótkiego wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym została zapytana o medialne zamieszanie wokół ich relacji. Aktorka odpowiedziała krótko, ale wymownie, starając się za wszelką cenę uniknąć rozwijania tematu. Zdecydowanie przekierowała rozmowę na kwestie zawodowe, podkreślając, że jej obecnym priorytetem jest udział w programie tanecznym.

Spekulacje na temat relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza krążą w mediach od wielu miesięcy. Wszystko zaczęło się od zdjęć wykonanych podczas ich wspólnego spaceru po Łazienkach Królewskich, gdzie para wyglądała na bardzo swobodną i zrelaksowaną. Tego rodzaju ujęcia szybko stały się źródłem domysłów, że aktorkę i aktora może łączyć coś więcej niż tylko przyjaźń. Sytuację dodatkowo podgrzały doniesienia o rozwodzie Rogacewicza z matką jego czworga dzieci, co sprawiło, że zainteresowanie mediów i internautów gwałtownie wzrosło.

Już wtedy pytana o zdjęcia Kaczorowska reagowała wymijająco i zdenerwowaniem. Na jedno z takich pytań od reportera Pudelka odpowiedziała:

Jakie zdjęcia? Ja nic nie wiem o żadnych zdjęciach. Idę się przebrać do tańca, dobra?

Jakie zdjęcia? Ja nic nie wiem o żadnych zdjęciach. Idę się przebrać do tańca, dobra?

Takie zachowanie tylko wzmocniło spekulacje, zamiast je uciszyć. Głos w sprawie zabrał również były mąż tancerki, Maciej Pela, który w rozmowie z mediami podkreślił, że Marcin Rogacewicz bywał w ich domu i był zapoznany z ich córkami.

Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro bywał w naszym domu na kolacjach i Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Ma własne dzieci i podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to chyba o czymś świadczy

oznajmił Pela.