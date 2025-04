Rafał Trzaskowski nie ukrywa smutku i przerażenia po tym, co wydarzyło się dziś w jednym ze szpitali w Krakowie. To właśnie tam nożownik wtargnął do gabinetu i śmiertelnie zaatakował lekarza, który kilka godzin później zmarł.

Śmierć lekarza z Krakowa

W Krakowie doszło do tragicznego ataku, który wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością, ale także całym środowiskiem medycznym. Lekarz ze Szpitala Uniwersyteckiego zginął po tym, jak został zaatakowany przez swojego pacjenta. Sprawca, 35-letni mężczyzna, zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. To wydarzenie, które miało miejsce w jednym z krakowskich ośrodków zdrowia, stało się przedmiotem licznych komentarzy i wyrazów współczucia w środowisku medycznym. Dyrektor szpitala łamiącym głosem mówił przed kamerą o śmierci lekarza.

Zmuszony jestem poinformować, że jeden z lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego poległ, bo to tak trzeba nazwać, poległ w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Został zaatakowany przez pacjenta bez żadnego ostrzeżenia, w trakcie wizyty z inną pacjentką. Niestety mimo zaangażowania ogromnej liczby osób, bo ponad 20 osób było zaangażowanych w ratowanie życia doktora, nie udało się go uratować mówił poruszony dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego, Marcin Jędrychowski.

Mężczyzna, który zaatakował lekarza miał być jego pacjentem, który nie był zadowolony z przebiegu leczenia.

Rafał Trzaskowski reaguje na śmierć lekarza z Krakowa

Śmierć lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wstrząsnęła wszystkimi. Głos w sprawie dramatycznych wydarzeń zabrał m.in. Rafał Trzaskowski. Kandydat na prezydenta w emocjonalnym wpisie opublikowanym na Facebooku skomentował dramat lekarza i zwrócił się z ważnym apelem:

Tragiczne wydarzenie w Krakowie głęboko mnie poruszyło. Lekarz, który poświęcił życie, by ratować innych, sam stał się ofiarą przemocy. Łączę się w bólu z rodziną, bliskimi i całą wspólnotą lekarską. Musimy walczyć o szacunek, bezpieczeństwo i godność wszystkich, którzy niosą pomoc. napisał w mediach społecznościowych.

Głos w sprawie dramatu w Krakowie zabrał również Andrzej Duda.

Trudno znaleźć słowa, by wyrazić żal z powodu niepojętej tragedii, do jakiej doszło dziś w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Moje myśli są przy Najbliższych, Przyjaciołach i Współpracownikach zamordowanego Lekarza. Dziękuję wszystkim, którzy nieśli i niosą pomoc w związku z tym strasznym wydarzeniem. Łączę się w modlitwie za spokój duszy Zmarłego napisał prezydent.

