Joanna Kołaczkowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata kabaretowego, która zyskała popularność dzięki swojemu talentowi aktorskiemu, poczuciu humoru i charakterystycznemu stylowi. Zawsze rozbawiała wszystkich do łez i dostarczała wielu pięknych emocji i wrażeń. Dziś to ona potrzebuje wsparcia fanów i najbliższych.

A wsparcie napływa z każdej strony. Tym razem poruszające słowa zamieściła w swoich mediach społecznościowych Magda Umer. Przekazała ważną wiadomość ws. Joanny Kołaczkowskiej.

Joanna Kołaczkowska walczy z rakiem

Przypomnijmy, że wiadomość o tym, iż Joanna Kołaczkowska zachorowała na nowotwór, dotarła do mediów w ubiegły czwartek, 24 kwietnia. Smutną wiadomość przekazała grupa kabaretowa, z którą od lat występuje Kołaczkowska, czyli kabaret Hrabi. Artyści poinformowali, że ze względu na problemy zdrowotne Joanna Kołaczkowska niestety nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie koncertowej.

Kochani! Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór. Ale za Jej akceptacją koncerty się odbędą przekazał kabaret Hrabi

Kabaret Hrabi zdecydował, że wpływy z biletów na trasę "Potemowe piosenki" zostaną przekazane na leczenie Joanny Kołaczkowskiej. Warto zatem wybrać się na to wydarzenie, które będzie nie tylko artystycznym doznaniem, ale przede wszystkim gestem solidarności i wsparcia dla zmagającej się z chorobą artystki.

Magda Umer zabrała głos ws. Joanny Kołaczkowskiej

Jak się okazało, Joanna Kołaczkowska 6 maja miała również wystąpić razem z Magdą Umer oraz Hanną Śleszyńską w Łodzi. Recital muzyczno-kabaretowy miał się odbyć pod tytułem "Dużo kobiet, bo aż trzy". Ze względu na wiadomość o problemach zdrowotnych Joanny Kołaczkowskiej, fani zaczęli dopytywać Magdę Umer, w jaki sposób zostanie zrealizowany teraz spektakl. Wówczas artystka poinformowała:

Pytacie mnie Państwo, gdzie zagramy w Łodzi 6 maja 2025... Planowany był spektakl : ,,Dużo kobiet, bo aż trzy'', a zagramy niestety bez Asi, ale dla Niej. przekazała Magda Umer

Gwiazda przekazała, że wydarzenie poprowadzi Artur Andrus, nie zabraknie też Hanny Śleszyńskiej, a także może dołączyć do nich kabaret Hrabi.

Poprowadzi go Artur Andrus, jak zwykle, wystąpi Hania Śleszyńska, jak zwykle i chyba kabaret Hrabi dodała piosenkarka

Najbardziej poruszające jest jednak ostatnie zdanie, które napisała Magda Umer.

Od dziesięciu dni myślimy prawie tylko o Niej, ponieważ darzymy Ją uczuciem miłości.

Niezmiennie trzymamy mocno kciuki za Joannę Kołaczkowską i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia.

