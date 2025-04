Monika Braun to siostra znanego polityka Grzegorza Brauna. Choć dotąd nie wypowiadała się publicznie na temat swojego brata, zdecydowała się przerwać milczenie. W emocjonalnym liście otwartym, opublikowanym na łamach "Tygodnika Powszechnego", wyraziła swój głęboki wstyd i sprzeciw wobec jego zachowań.

W liście Monika Braun wytyka Grzegorzowi Braunowi liczne przejawy przemocy i pogardy wobec kobiet, imigrantów, Żydów, społeczności LGBTQ, ateistów i lewicowców. Zarzuca mu arogancję, agresję słowną oraz działania mające na celu poniżenie i wykluczanie różnych grup społecznych. Wprost stwierdza, że wstydzi się nosić to samo nazwisko co Grzegorz Braun.

Bezpośrednim impulsem do opublikowania listu była napaść Grzegorza Brauna na ginekolożkę Gizelę Jagielską w Oleśnicy. Monika Braun uznała to zdarzenie za "przekroczenie wszelkich granic" i nie mogła dłużej milczeć w obliczu brutalnych działań brata. Publicznie potępiła jego zachowanie i wyraziła solidarność z ofiarami jego ataków.

Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz. Ranią mnie osobiście bezlitosne gesty i słowa, które kieruje do tak wielu osób. Nie godzę się też na to, by wciąż odbywało się to przy powszechnym przyzwoleniu (bo okazywane przez wielu oburzenie nie ogranicza dalszych jego aktów przemocy). Nie potrafię przejść do porządku dziennego nad stosowanymi latami poniżaniem i wyśmiewaniem ludzi oraz ich poglądów, pomiataniem tymi, których uznał za wrogów i adwersarzy. Nie mogę milczeć, gdy obiektem jego ataków są ci, których szanuję, z którymi się przyjaźnię, których podziwiam, a których on uznał za szkodliwie „innych” – kobiety, imigranci, Żydzi, ludzie o poglądach lewicowych i liberalnych, feministki, przedstawiciele społeczności LGBTQ, ateiści

- kontynuowała.