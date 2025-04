Debata prezydencka zorganizowana przez "Super Express" odbyła się 26 kwietnia 2025 roku w Warszawie. Spotkanie kandydatów miało na celu zaprezentowanie ich programów oraz stanowisk w kluczowych kwestiach politycznych. W trakcie debaty doszło do ostrego starcia między Rafałem Trzaskowskim a Grzegorzem Braunem, które zakończyło się demonstracyjnym odejściem Trzaskowskiego od pulpitu.

W trakcie debaty prezydenckiej zorganizowanej przez "Super Express" Rafał Trzaskowski niespodziewanie opuścił pulpit. Powodem jego gwałtownej reakcji było pytanie zadane przez Grzegorza Brauna. Były polityk Konfederacji oskarżył Trzaskowskiego o chęć "okradania Polaków" poprzez wprowadzenie podatków klimatycznych. Atmosfera w studiu natychmiast stała się napięta.

Gdybyśmy żyli w II Rzeczpospolitej, to za wszystkie obraźliwe słowa wobec Polek i Polaków to powinniśmy się spotkać w zupełnie innym miejscu. Tak, klimat się zmienia. Każdy, kto chodzi do szkoły, o tym wie. Niech się pan dokształci. To wszystko, co robiłem w Warszawie, to walka o czyste powietrze, a do KPO wpisał to PiS. Pan mówi rzeczy obrzydliwe i nie mówię o klimacie. Trzeba być zbulwersowanym pańskimi wypowiedziami

- odpowiedział Rafał Trzaskowski.