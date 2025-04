W sieci pojawiło się nagranie z prób Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza przed ich występem w "Tańcu z Gwiazdami". Film pokazuje bardzo bliską i intensywną współpracę między partnerami tanecznymi, co natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Widzowie zauważyli w ich zachowaniu wiele gestów interpretowanych jako flirt lub wyjątkową chemię, co natychmiast wywołało burzę w komentarzach. Internauci są zaskoczeni, że sami podsycają plotki na swój temat...

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" poruszyli temat spekulacji na temat ich relacji. Oboje podkreślili, że tworzą duet na parkiecie, choć w mediach społecznościowych stale pojawiają się plotki na temat tego, że łączy ich wyjątkowa więź. Teraz okazuje się, że taneczny duet, zamiast robić wszystko, aby jednoznacznie uciąć komentarze na temat ich relacji poza treningami, zaskoczył pozami, które jeszcze bardziej podgrzały atmosferę wokół ich relacji. Wszystko przez to nagranie!

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy widzów, którzy wskazywali na niezwykle dwuznaczny charakter interakcji między Kaczorowską a Gurłaczem. Wśród wpisów przeważały opinie mówiące o "strasznie dwuznacznym" zachowaniu, które – zdaniem komentujących – samo w sobie podsyca plotki o romansie. Wielu z nich uznało, że atmosfera na próbie wyglądała na znacznie bardziej intymną niż czysto profesjonalna.