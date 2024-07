Doda zdradziła, że dostała się do koncertu głównego Opola 2016! W plebiscycie Złote Opole było nominowanych aż 53 największych polskich hitów. Co prawda TVP jeszcze nie podała wyników (według regulaminu mają czas do 1 maja), jednak Doda już pochwaliła się swoim ogromnym sukcesem. A to oznacza, że podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zobaczymy ją na scenie - po 6 latach przerwy!

Doda w Opolu po 6 latach!

W plebiscycie brały udział takie piosenki jak: "Dziewczyna Szamana" Justyny Steczkowskiej, "To nie ja" Edyty Górniak czy "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz. Nie wiadomo jeszcze, które piosenki dostały się do kolejnego etapu, jednak wiemy już, że podczas koncertu 5 czerwca na scenie pojawi się Doda z utworem "Nie daj się", który powalczy o Grand Prix Opola.

Ostatni raz Dodę w Opolu widzieliśmy w 2010 roku, kiedy to promowała płytę "7 pokus głównych". Otrzymała wtedy nagrodę fotoreporterów i dziennikarzy. Był to czas, kiedy artystka walczyła o zdrowie swojego ówczesnego chłopaka, Nergala, który chorował na białaczkę. Po jej apelu do bazy DKMS zarejestrowało się ponad 100 tys. potencjalnych dawców szpiku!

Czekacie na występ Dody w Opolu?!

Doda w 2010 roku w Opolu.

Doda w Opolu - wideo.