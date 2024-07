Jakiś czas temu w internecie pojawiły się prywatne zdjęcia nagiej Scarlett Johansson. Fotki zrobione telefonem komórkowym, na których widać wdzięki aktorki wywołały prawdziwy skandal.

Okazuje się, że służby FBI złapały w minioną środę hakera, który wykradał zdjęcia gwiazd i zamieszczał je w sieci.

- Tego ranka aresztowaliśmy na Florydzie mężczyznę, który nielegalnie włamał się do dziesiątków kont pocztowych. Niestety, wiele danych do których dotarł to nagie zdjęcia, które zostały załadowane do internetu- zdradził prokurator Andre Birotte.

Christopher Chaney stanie teraz przed sądem i odpowie za kradzież prywatnych danych kilkudziesięciu celebrytów. Za popełnione wykroczenia Chavey może spędzić w więzieniu nawet 121 lat!

Czy Scarlett zażąda dla niego najwyższej kary?



