W nowym serialu TVN "Na noże" Piotr Stramowski i Wojciech Zieliński, którzy grają w nim główne role, będą się kłócić na noże... Aktorzy opowiedzieli o swoich postaciach. Zieliński gra w "Na noże" 33-letniego Jacka, mistrza sztuki kulinarnej, który z dnia na dzień postanawia zmienić swoje życie i otworzyć własny biznes. Z tego powodu rywalizuje z innym znanym kucharzem Darkiem, w którego rolę wciela się Piotr Stramowski, a to nie jest łatwy przeciwnik.

Darek jest ciężki w kontaktach, ma problemy z kontaktem międzyludzkim. Ciężko jest mu w grupie, więc woli czuć się wyjątkowy i wymaga tego od ludzi, żeby go tak traktowali. Przez to jest nielubiany, wkurzający i egocentryczny. Jest to ciemny charakter - opowiada o swojej roli Stramowski.