Dominika Gawęda festiwalu w Sopocie chyba nie będzie wspominała z uśmiechem na twarzy. A na pewno nie po tym co właśnie możecie zobaczyć. Gwiazda idąc na ściankę zapomniała oderwać spod butów naklejki świadczących o ich nowości. Co więcej, były to naklejki alarmowe zabezpieczające przed wyniesieniem butów ze sklepu. Nawet po wypożyczeniu Dominika śmiało mogła je oderwać i ponownie zwrócić.

Cała stylizacja Dominiki - różowy kombinezon w stylu wczesnej Britney Spears dodający kilogramów podkreślony łańcuszkiem nie należał do najlepszych decyzji. Do tego ta "antykradzieżowa" wpadka pogrążyła całość kompletnie.

