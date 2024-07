Udział w pierwszej edycji "Top Model" sprawił, że Ania Piszczałka stała się popularna. Wraz z popularnością interesowało się nią coraz więcej mężczyzn. Jednak modelka nie zamierza skakać z kwiatka na kwiatek i od kilku tygodni pojawia się na branżowych imprezach w towarzystwie jednego mężczyzny.

Jak donosi "Fakt" ich związek to coś poważnego. Podobno para spotyka się ze sobą od roku, ale ze względu na pracę nie mają czasu na częste spotkania. Radosław Izdebski, bo tak nazywa się wybranek modelki, na co dzień jest właścicielem szkoły tańca, a także choreografem i tancerzem. Choć celebrytą z krwi i kości nie jest, to jak widać na salonach czuje się całkiem nieźle.

Z pewnością wielbiciele Ani zasmuci ta wiadomość. Jednak dla pocieszenia możemy stwierdzić, że na ślub się jeszcze nie zanosi!