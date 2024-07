Ile kosztował ślub Jakub Rzeźniczaka i Edyty Zając? Sporo! Organizacja wesele to zawsze duży wydatek, a gdy na imprezy bawi się 250 gości, a do tańca przygrywa im popularny zespół, kwota natychmiast rośnie. Na weselu piłkarza i modelki wystąpiła wielka gwiazda muzyki... disco polo!

Zespół Classic na ślubie Rzeźniczaka

Jak podaje "Super Express", Rzeźniczak i Zając na swoje wesele zaprosili zespół Classic, który zagrał na żywo dla gości weselnych. Według informacji tabloidu, impreza odbyła się w Hotelu Anders i trwała do białego rana. Spektakularny ślub niemało kosztował państwa młodych. Jego koszt oszacowano na... 150 tysięcy złotych! Ta kwota to jednak ułamek tego, ile na swoje zaślubiny wydali Wojciech Szczęsny i Marina. Ich wyjazdowe wesele w Grecji kosztowało około ćwierć miliona złotych! Co sądzicie o wydawaniu tak dużych kwot na wesele?

Jakub Rzeźniczak i Edyta Zając wzięli ślub 11 czerwca 2016 roku.

Na ich ślubie zagrał kultowy zespół disco-polo Classic.

Ślub tej pięknej pary kosztował fortunę!