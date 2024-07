Kuba Rzeźniczak i jego piękna żona Edyta Zając świętują w najlepsze! W sobotę 11 czerwca wzięli ślub. Para Młoda, kiedy rozdawała zaproszenia, prosiła gości o to, aby podczas ceremonii ślubnej nikt nie wrzucał do sieci zdjęć z tej pięknej uroczystości oraz aby nie udzielał żadnych informacji dotyczących szczegółów organizacyjnych. Ktoś się jednak wyłamał i do sieci dostało się jedno zdjęcie, na którym Para Młoda pozuje w świetnych nastrojach najprawdopodobniej już po samym ślubie, a jeszcze przed weselem! Zdjęcie zostało udostępnione na Twitterze przez portal Legia.Net.

Reklama

Mamy nadzieję, że Kuba i Edyta nie mają tej osobie tego za złe, ponieważ zdjęcie jest naprawdę cudowne. No i widać na nim przepiękną suknię Panny Młodej! Teraz czekamy, aż sami Młodzi pochwalą się zdjęciami ze ślubu i z wesela! :)

Zobacz też: Mamy zdjęcia ze ślubu Mariny! Jej suknia mogła kosztować nawet... Ta kwota zwala z nóg! ZDJĘCIA

Zobacz także

Prośba Kuby i Edyty do gości.

Reklama

Zdjęcie ze ślubu Kuby Rzeźniczaka i Edyty Zając.