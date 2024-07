Ile kosztował ślub Mariny i Wojciecha Szczęsnego? Odpowiedź na to pytanie może przyprawić o zawrót głowy. Uroczystość, która odbyła się w pięknym greckim miasteczku niedaleko Aten była sporym wydatkiem nawet dla wziętego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego. Jak podaje "Fakt", łącznie ślub mógł kosztować nawet ćwierć miliona złotych! Co złożyło się na tę kwotę? Sam przelot pięćdziesięciu gości weselnych z Warszawy do Aten kosztował około 50 tysięcy złotych. Noclegi w luksusowym hotelu Westin kosztowały co najmniej 1500 zł za noc w pokoju dwuosobowym. Sporym kosztem musiał być również występ brytyjskiej gwiazdy muzyki pop Jamesa Arthura, który umilił czas państwu młodym i ich gościom.

Grecka bajka Szczęsnych jednak już się skończyła. Jak podaje tabloid, bramkarz i jego świeżo upieczona żona już w poniedziałek wieczorem widziani byli na warszawskim Okęciu. Teraz Wojciech Szczęsny udał się na zgrupowanie kadry przed Euro 2016. My zastanawiamy się, kiedy Marina i Wojtek, już jako mąż i żona udadzą się w podróż poślubną.

Teraz Wojtek wraca na zgrupowanie, a Marina zapewne będzie mu kibicować podczas Euro we Francji.