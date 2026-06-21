Pomimo ogromnej popularności, Paweł Deląg nalży do grona gwiazd, które dość oszczędnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami swojego prywatnego życia. Wiele zmieniło się jednak, odkąd związał się z charyzmatyczną Patrycją Komorowską. Para już niebawem zostanie rodzicami, a teraz za pośrednictwem Instagrama zakochani zdradzili płeć maleństwa. Ich baby shower było naprawdę "na bogato".

Paweł Deląg spodziewa się kolejnego dziecka. Zdradził płeć maleństwa

Już niebawem w życiu gwiazdora takich hitów jak "Młode Wilki", "Chłopaki nie płaczą" czy "Przyjaciółki" wielka rewolucja. Paweł Deląg po raz kolejny zostanie ojcem. Radosne wieści wraz z partnerką, Patrycją Komorowską, aktor ogłosił pod koniec marca br., a teraz para zdecydowała się zdradzić, płeć maleństwa. Za pośrednictwem instagrama zakochani zrelacjonowali baby shower, w którym motyw był jeden - róż.

Teraz już wszystko wiadomo - Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się córeczki, o czym świadczą nie tylko wystawne dekoracje na ich baby shower połączonym z "gender reveal", ale również wielkie napisy na ściance powitalnej dla gości "To dziewczynka".

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się córeczki. Tak wyglądało ich baby shower

Wystawną imprezę, podczas której Paweł Deląg wraz z ukochaną ogłosili płeć swojego dziecka, para zorganizowała w sobotnie popołudnie, 20 czerwca. Tego samego dnia inna para z naszego rodzimego show-biznesu także celebrowała wielki dzień. Wersow i Friz świętowali 3. urodziny córki. Podobnie jak na urodzinach małej Mai Wiśniewskiej, także podczas baby shower Pawła Deląga i Patrycji Komorowskiej nie zabrakło różu o morza balonów.

Na zorganizowanej w ogrodzie imprezie goście mogli raczyć się wystawnymi przekąskami i deserami, utrzymanymi w tonacji pudrowego różu. Kolor pojawiał się także w formie balonów, kwiatów, serwetek , czy obrusów. Nie zabrakło także złotych i rustykalnych akcentów. Popatrzcie tylko na te kadry.

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Paweł Deląg niebawem po raz kolejny zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka, Fot. Instagram/paweldelag

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się córeczki. Tak wyglądało ich baby shower, Fot. Instagram/paweldelag

Paweł Deląg niebawem po raz kolejny zostanie ojcem. Tak wyglądało baby shower, Fot. Instagram/paweldelag