Marina i Wojciech Szczęsny są już po ślubie! Piosenkarka i bramkarz pobrali się 21 maja w Grecji. Do ostatniej chwili udało im się zachować ten ślub w tajemnicy przed mediami. Ich goście nie wiedzieli, gdzie odbędzie się ceremonia i huczne wesele. Pojawili się na lotnisku w piątek, wsiedli w samolot wynajęty przez piłkarza i polecieli do uroczej miejscowości pod Atenami, gdzie nad pięknym jeziorem odbyła się ceremonia ślubna Mariny i Wojtka Szczęsnego. W niedzielę para młoda i ich goście korzystali jeszcze z pięknej pogody i wypoczywali nad basenem, ale w poniedziałek musieli już wrócić do Polski, bo bramkarz pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2016. W podróż poślubną pojadą zatem dopiero po Euro. Jak wyglądał ich bajkowy ślub? Sięgnijcie po najnowszy numer "Flesza", który już od poniedziałku w kioskach. Tam znajdziecie wiele zdjęć z tej pięknej uroczystości Wojtka i Mariny!

Reklama

Co jeszcze w numerze? Wywiad z Macademian Girl, finalistką programu "Agent-Gwiazdy", która zdradziła nam jakie ma plany po programie, szczegóły ślubu Jana Klimenta oraz kulisy rozstania Beaty Kozidrak z mężem.

ZOBACZ: Marina i Szczęsny już w Polsce! Wiemy, ile wydali na swój bajkowy ślub w Grecji!

Zobacz także

Marina i Wojciech Szczęsny na okładce Flesza:

Flesz

Marina i Wojciech Szczęsny wzięli ślub w Grecji!

Suknia ślubna Mariny:

Instagram

Reklama

Więcej zdjęć w najnowszym "Fleszu"!