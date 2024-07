1 z 11

Od kilku dni w mediach pojawia się postać Rafalali - jednej z najbardziej znanych i kontrowersyjnych transseksualistek w Polsce. Rafalala zasłynęła krótkim filmikiem na którym widać jak kłoci się, a następnie atakuje właściciela apartamentu, który zwracał się do niej używając określenia "to coś". Potem przyszedł czas na wizytę w Polsacie News, gdzie doszło do oblania wodą jednego z posłów Ruchu Narodowego. Ze zdarzenia wytłumaczyła się nawet stacja. Przypomnijmy: Jest komentarz Polsatu w sprawie skandalu z Rafalalą. Tłumaczy się też prowadząca

Rafalala to postać kojarzona przez środowiska LGBT, często zabierająca głos w sprawach mniejszości seksualnych. Na jej profilach na Facebooku oraz blogu znaleźć można kilka ciekawych fotek z przeszłości transseksualistki - jak widać od samego początku lubiła prowokacje i kontrowersje. Na jednym ze zdjęć pozuje np. ze świeczką w kształcie penisa.

Jak ocenianie przemianę na przestrzeni lat? Zmiana na plus?