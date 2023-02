To nie będzie łatwy rok dla Shakiry. Najpierw rozstanie w atmosferze skandalu z Gerardem Pique, później bardzo poważne zarzuty prokuratury. Piosenkarka cały czas jednak stara się robić dobrą minę do złej gry. Od momentu, gdy w mediach pojawiły się informacje o zdradzie piłkarza, internauci zaczęli się zastanawiać, kim jest rzekoma kochanka zawodnika FC Barcelony. Zagraniczne media właśnie ujawniły jej tożsamość. Wiele wskazuje na to, że Hiszpanem łączy ją coś więcej niż przelotny romans. Pique spotyka się z 23-letnią studentką, która dla niego pracuje! Sensacyjne doniesienia na temat Gerarda Pique, byłego partnera Shakiry przekazały redakcje "The Sun" oraz "Daily Mirror". Brytyjskie media ujawniły, że nową wybranką piłkarza jest 23-letnia Clara Chia Marti! Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dziewczyna jest studentką Public Relations. Oprócz tego pracuje w powstałej w 2018 roku firmie "Kosmos", która... należy do Gerarda Pique! Zobacz także: Shakira po oskarżeniach o niepłacenie podatku, bryluje na Florydzie. Nowe zdjęcia paparazzi Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zagraniczną prasę były ukochany Shakiry poznał swoją kochankę właśnie w pracy. Coraz więcej wskazuje na to, że ich relacja staje się coraz głębsza i nie jest jedynie efektem chwilowego uniesienia. Gerard i Clara widują się od miesięcy. Milczą o swoim związku, ale wszyscy wokół nich wiedzą, co się dzieje - powiedział informator "The Sun". Przyjaciele piłkarza przez pewien czas mieli mu pomagać ukrywać romans przed żoną. Ostatecznie jednak para potwierdziła rozstanie, choć ani Gerard Pique, ani Shakira nie skomentowali doniesień o niewierności. Gwiazdy poprosiły jedynie, by ze względu na dobro dzieci uszanować ich prywatność. Ludzie pomagali mu [przyp. red. - Gerardowi Pique] zachować romans w tajemnicy i...