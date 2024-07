Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej zaskoczyła nie tylko polskie media, ale i scenarzystów produkcji, w które zaangażowana jest aktorka. Producenci serialu "Rodzinka.pl" zapewniali, że nie będzie potrzeby dostosowywania scenariusza pod kątem aktorki i zdjęcia odbędą się zgodnie z planem. Nieco więcej pogłówkować musiał reżyser "Kotki na gorącym blaszanym dachu", który zdecydował się na zastępstwo innej aktorki, co doprowadziło do wielu plotek. Przypomnijmy: To Olszówka wygadała ciążę Kożuchowskiej? Jest komentarz Małgorzaty

Wszystko jednak wskazuje na to, że stan gwiazdy nie pozwala na realizację wcześniejszych założeń. Paulina Drażba w programie "Pytanie na Śniadanie" odwiedziła plan zdjęciowy "Rodzinki.pl" i niestety, nie przyniosła dobrych informacji dla fanów produkcji. Małgorzata Kożuchowska poinformowała bowiem, że mające rozpocząć się za kilka dni zdjęcia do szóstego sezonu serialu zostały odwołane. Ekipa wróci na plan dopiero pod koniec roku, a nowe odcinki zostaną wyemitowane w marcu 2015. Są jednak pozytywy całej tej sytuacji - Kożuchowska promienieje wręcz w ciąży!



Szósty sezon proszę państwa naprawdę nieźle się zapowiada, będzie tutaj prawdziwa włoska rodzina pod jednym dachem. Niestety, musimy państwa z przykrością poinformować, że za parę dni nie pojawimy się na planie, nie możemy teraz tak intensywnie pracować. Ale nie martwcie się, nic straconego - pojawimy się w waszych domach już w marcu. A na plan wrócimy pod koniec roku - zapewnia aktorka w "Pytaniu na Śniadanie".

