Dawid Woliński wzbudza emocje nie tylko swoimi projektami, które chętnie noszą największe polskie gwiazdy, ale również obecnością w sieci i mediach. Dawid nie boi się odważnych zdjęć i wypowiedzi. Przypomnijmy: Woliński o przeszłości, partnerce i córce: Nalegali na ślub. Byłem za głupi

Woliński słynie też ze swojej działalności na portalu Instagram. Dawid wrzuca tam mnóstwo zdjęć, a kilka tygodni temu zacżął dodawać fotki robione... w windzie. Niektórzy szybko go wyśmiali, ale na złość krytykom Woliński rozpoczął całą serię zdjęć w windzie, które tagował "#winda #wiadomo" i zachęcał innych użytkowników, aby robili to samo i oznaczali go na swoich fotkach. Akcja przerosła oczekiwania wszystkich, a ludzie zaczęli masowo dodawać zdjęcia inspirowane Wolińskim. Również gwiazdy - na "windę" skusili się też Michał Piróg, Agnieszka Szulim, a nawet Karolina Korwin Piotrowska. Musicie to zobaczyć!

Fotki Dawida i innych gwiazd w windzie w naszej galerii. Macie podobne na swoich telefonach? ;)