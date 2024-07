Dawid Woliński to jeden z najpopularniejszych polskich projektantów. Emocje wzbudzają nie tylko jego piękne kreacje, które z lubością noszą największe gwiazdy, ale również styl życia i podejście do własnego wizerunku. Mało kto jednak wie, że gwiazdor ma 17-letnią córkę. Przypomnijmy: Woliński: Córka mówi mi, że robię jej obciach

Woliński był ostatnio gościem programu Magdy Mołek "W roli głównej". Dziennikarka, która nie unika trudnych tematów, poruszyła kwestię ojcostwa. Dawid wyznał, że jego córka urodziła się, gdy miał zaledwie 19 lat i nie był wtedy na to gotowy i stwierdził bezpardonowo, że był po prostu na to za młody i za głupi. Wspomniał też o matce dziecka, Basi.

Moja córka ma prawie 17 lat, to jest szok. Miałem 19 lat jak się urodziła. Nie jest owocem chwilowej miłości, ja się z Basią bardzo długo spotykałem. Akurat jak się nam to wszystko przydarzyło to akurat się wtedy rozstawaliśmy. Moi rodzice bardzo fajnie się zachowali. Inni nalegali na ślub, na mieszkanie razem, a moja mama powiedziała z tatą, że nie ma mowy - jeśli będziemy chcieli to to zrobimy i nie ma sensu unieszczęśliwiać trzech osób na raz. A my nie chcieliśmy być już potem z Basią. Nie wiem jak chciałem rozwiązać tę sytuację - ja byłem za młody, za głupi i patrzę teraz na to wstecz to była to ogromna nieodpowiedzialność. Byłem w szoku, nie zdawałem sobie sprawy, nie potrafiłem zareagować - byłem za głupi - wyznał.