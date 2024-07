Nie milkną echa ćwierćfinału Euro 2016 Włochy - Niemcy. Jednym z jego negatywnych bohaterów został Simone Zaza. Napastnik Juventusu Turyn był wykonawcą kluczowego karnego w dramatycznej końcówce meczu. Podszedł do niego w bardzo specyficzny sposób - w charakterystyczny sposób drepcząc przed oddaniem strzału.

Jak to się skończyło - wszyscy pamiętamy. Zaza wprawdzie zmylił bramkarza, ale fatalnie przestrzelił. Jego drużyna przegrała serię karnych 5:6, a także szansę na półfinał Euro.

Jak tłumaczył dziwnego karnego sam Zaza? Niektórzy już nazwali to najgorszym karnym w historii Euro.

Przepraszam włoskich kibiców. Zmarnowałem najważniejszego karnego w swoim życiu. Będę go pamiętał do końca życia. Czemu w taki sposób wykonałem "jedenastkę"? Zawsze tak podchodzę do karnych. Byłem pewien, że strzelę gola. Udało mi się zmylić Manuela Neuera, ale piłka jakoś dziwnie poszybowała nad poprzeczką - powiedział, cytowany przez portal sport.pl.