Zeszłoroczny sukces Doroty Zawadzkiej, kiedy to straciła 20 kilogramów, nie przeszedł bez echa. Wszyscy zachwycali się przemianą Superniani i spektakularną utratą wagi. Również udział w „Tańcu z Gwiazdami” pomógł Zawadzkiej nabrać kondycji i stracić jeszcze kilka kilogramów.

Reklama

Okazuje się jednak, że popularna niania znowu przytyła.



- Dorotka chce wrócić do swojej wagi sprzed roku. Ciężko wtedy na to pracowała. Schudła 20 kilogramów na diecie wysokobiałkowej, świetnie wtedy wyglądała. I to ją bardzo cieszyło! Zatęskniła za tym uczuciem. No i znowu zaczęła myśleć o zrzuceniu zbędnych kilogramów – stwierdziła w „Takie jest życie” znajoma Zawadzkiej.

Superniania jednak się nie poddaje. Już zaczęła regularnie biegać i spalać kalorie.

Reklama

Poprawia wizerunku na pewno jej się przyda, bo już wkrótce Zawadzka będzie gospodynią nowego talk-show “Dorota Zawadzka. Do tablicy”. A jak wszyscy wiemy, kamera dodaje kilogramów...