Maryla Rodowicz nagrała niedawno duet z Roksaną Węgiel. Ich nowa wersja wielkiego hitu sprzed lat, "Damą być", podbija YouTube'a i serwisy streamingowe, choć budzi skrajne emocje. W nowym wpisie na Facebooku królowa polskiej sceny podsumowała współpracę z młodym pokoleniem gwiazd i jasno zaznaczyła, czy zamierza zakończyć karierę!

Kilka dni temu w sieci ukazał się wspólny teledysk Roksany Węgiel i Maryli Rodowicz do utworu "Damą być". Szybko awansował na listę najpopularniejszych klipów w tym serwisie, co niezwykle cieszy samą Rodowicz. Gwiazda odparła również zarzuty, że jest "jej mało" w nowym singlu:

Muszę odtrąbić sukces. Teledysk Damą być jest na 3 miejscu najchętniej oglądanych teledysków polskich, z liczbą 430 tyś odtworzeń, od wtorku. Idzie jak burza. Przypomnę, że to duet z Roxie Węgiel ,drugi singiel z powstającej płyty Niech żyje bal, która będzie zawierać 10 moich starych hitów wybranych przez młodych artystów. Pierwszym utworem był Sing Sing nagrany z Mrozem. Nie dość, że to oni sobie wybierają utwory, to jeszcze po ich stronie leży produkcja muzyczna. Czytam, że piszecie...za mało Maryli w tych produkcjach ,no ale to są moi goście, a wiecie... gość w dom, Bóg w dom

pisze Rodowicz