Własne perfumy miały Kleopatra, królowa Węgier (dostępne do dziś w perfumeriach Quality) i Maria Antonina.

W czasach współczesnych dostąpiły tego zaszczytu piosenkarki, sportsmenki i aktorki, a grono sław reklamujących markowe zapachy powiększa się z roku na rok.

Kryterium jest jedno – kobiety, które użyczają swojej twarzy modnym perfumom, muszą być wyjątkowe, niepowtarzalne, piękne i sławne.

W tym roku do elitarnego grona twarzy marki Chanel (Nicole Kidman, Vanessa Paradis i Carole Bouquet) dołączyła urodziwa aktorka Keira Knightley, a Kate Moss, Christina Aguilera i Sarah Jessica Parker stworzyły zapachy, które podpisały własnym imieniem.

Perfumy „z nazwiskiem” oddają charakter swoich patronek i czasem mówią nam o nich o wiele więcej niż one same. Ubrana w taki zapachowi ty też możesz poczuć się sławna i piękna!

Alicja Bachleda- -Curuś uwielbia biżuterię Chopard, w której wystąpiła na festiwalu w Cannes, więc na pewno spodobają jej się nowe perfumy Chopard Happy Spirit.

Pierwszy zapach wykreowany przez top modelkę i ikonę stylu łączy w sobie, tak jak i jego autorka Kate Moss, wiele sprzeczności. Mieszają się w nim delikatne nuty niezapominajek, róży i piwonii oraz mocne akordy pieprzu, paczuli i drzewa sandałowego.

Covet, nowy zapach Sary Jessiki Parker, jest niezwykle kobiecy i uwodzicielski. Główne nuty stanowią w nim aromaty kwiatów, cytrusów, drzewa kaszmirowego i piżma.

Czy zapach może mieć moc uwodzenia i dodawać wiary w siebie? Jeśli stworzyła go Christina Aguilera, to z pewnością nie będzie to zwyczajna kompozycja. Jej najnowsze perfumy pachną egzotycznymi owocami, czarną porzeczką, kwiatami jaśminu i wanilią.

Kompozycja pomarańczy, paczuli, wanilii, białego piżma, jaśminu i róży to mieszanka o bardzo eleganckim i szykownym charakterze. Dzięki Keirze Knightley perfumy Coco Mademoiselle Chanel zyskały nowe piękne oblicze.