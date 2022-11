Przemysław Kossakowski zakpił z Martyny Wojciechowskiej? Teraz się tłumaczy! 

Premiera najnowszej książki Przemysława Kossakowskiego pt. "Drobna nieuważność i inne historie" wywołała sporo emocji wśród internautów. Jeden z rozdziałów wzbudził spore kontrowersje, a fani nie mają wątpliwości, że fragment dotyczy bezpośrednio byłej żony dziennikarza, Martyny Wojciechowskiej. Teraz Przemysław Kossakowski zareagował na komentarze internautów. Jak się tłumaczy?

Związek Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego utrzymywany był w wielkiej tajemnicy, a o ślubie fani dowiedzieli się z ich mediów społecznościowych dopiero po fakcie. Rychłe rozstanie po zaledwie trzech miesiącach od wesela było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla obserwatorów, ale także samej podróżniczki, która przyznała, że nic nie zapowiadało takiej decyzji Kossakowskiego. Po niedawnym rozwodzie każde z małżonków zaczęło układać sobie życie i oboje podjęli decyzję o zniknięciu z telewizji. Przemysław Kossakowski wydał od dawna zapowiadaną książkę, a jeden z fragmentów wywołał spore poruszenie.

Dla internautów było jasne, że Przemysław Kossakowski w najnowszej książce wbił szpilę Martynie Wojciechowskiej, nawiązując do jej programu w telewizji TVN. Teraz gwiazdor zdecydował się na odpowiedź!

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Przemysław Kossakowski wyjaśnił, że nie miał na celu nikogo urazić i zachęcił do przeczytania całej książki.

To niesamowite, że ktoś, kto kreuje te wszystkie burze, nie jest zdeterminowany, aby przeczytać to, co jest napisane w książce. Wystarczy mu to, co jest napisane na okładce - powiedział.